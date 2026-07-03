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"Это позор": на Западе ужаснулись решению Украины - РИА Новости, 03.07.2026
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06:15 03.07.2026
"Это позор": на Западе ужаснулись решению Украины

Экс-депутат Дагделен: нацизм на Украине может возродить реваншизм в Европе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что создание на Украине национального пантеона, в котором увековечат память пособников нацистов, является частью подготовки к войне против России и принимается при молчаливом согласии Германии.
  • Политик считает, что подобная политика может разбудить опасные антироссийские реваншистские настроения на Западе и приблизить континент к вооруженному столкновению.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Решение о создании на Украине национального пантеона с увековечиванием памяти пособников нацистов является частью подготовки к новой войне против России и принимается при молчаливом согласии Германии, заявила бывший депутат бундестага Севим Дагделен в статье для издания NachDenkSeiten.
«
"Киев планирует создать национальный пантеон и намерен почтить память пособников нацистов, таких как Бандера и Мельник. <…> Это — не просто историческая политика: это идеологическая мобилизация для войны мести против России, финансируемая Германией. <…> Становится все более очевидным, что зловещий нацистский апофеоз стал определяющим элементом украинской исторической политики", — признала политик.
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По ее словам, подобная политика рискует разбудить опасные антироссийские реваншистские настроения на Западе и приблизить континент к вооруженному столкновению.
«
"Для Европы наибольшую опасность представляет развязывание немецкого реваншизма против России, а также интеллектуальная мобилизация ее украинских сторонников через нацистский пантеон. <…> Правительство Мерца, похоже, полно решимости рискнуть новой войной. Украина и украинцы — всего лишь средство для достижения этого. Следовательно, из Берлина не слышно никакой критики по поводу запланированного нацистского пантеона в Киеве. И это позор", — подчеркнула Дагделен.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет в том числе Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала.
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