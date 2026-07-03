Запорожская АЭС два часа оставалась без внешнего энергоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Кратковременный блэкаут произошёл на Запорожской атомной электростанции, которая в течение двух часов оставалась без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, сообщила пресс-служба станции.