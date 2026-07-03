Запорожская АЭС два часа оставалась без внешнего энергоснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской атомной электростанции произошел кратковременный блэкаут из-за отключения резервной линии электропередачи.
- Запорожская АЭС около двух часов работала от резервных дизель-генераторов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Кратковременный блэкаут произошёл на Запорожской атомной электростанции, которая в течение двух часов оставалась без внешнего энергоснабжения из-за отключения резервной линии в результате действий противника, сообщила пресс-служба станции.
"Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающая собственные нужды станции, была отключена автоматикой в результате действий противника. В результате Запорожская АЭС около двух часов работала от резервных дизель-генераторов", - говорится в сообщении пресс-службы станции на платформе "Maкс".