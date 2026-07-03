"Яндекс" тестирует интерактивную карту с информацией о топливе на АЗС

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Яндекс" тестирует интерактивную карту с актуальной информацией о топливе на АЗС, сейчас к сервису подключено свыше 10 тысяч автозаправок по всей стране, сообщает пресс-служба компании.

Платформа использует обезличенные данные "Яндекс Заправок" о проливах горючего за последний час.

На этапе эксперимента карта будет доступна только водителям такси в приложении "Яндекс Про". Им приходится заправляться чаще, чем большинству автомобилистов, так что карта поможет сэкономить время: быстро найти АЗС, узнать время последней завершенной на ней заправки и построить маршрут.

Чтобы оперативно обогащать карту свежими данными, сервис попросил водителей такси сообщать о ситуации на АЗС в режиме быстрого опроса.