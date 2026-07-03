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"Яндекс" тестирует интерактивную карту с информацией о топливе на АЗС - РИА Новости, 03.07.2026
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16:33 03.07.2026
"Яндекс" тестирует интерактивную карту с информацией о топливе на АЗС

Карту с информацией о топливе на АЗС тестирует "Яндекс" для водителей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции
Топливный пистолет на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливный пистолет на автозаправочной станции
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Яндекс" тестирует интерактивную карту с актуальной информацией о топливе на АЗС, сейчас к сервису подключено свыше 10 тысяч автозаправок по всей стране, сообщает пресс-служба компании.
Платформа использует обезличенные данные "Яндекс Заправок" о проливах горючего за последний час.
На этапе эксперимента карта будет доступна только водителям такси в приложении "Яндекс Про". Им приходится заправляться чаще, чем большинству автомобилистов, так что карта поможет сэкономить время: быстро найти АЗС, узнать время последней завершенной на ней заправки и построить маршрут.
Чтобы оперативно обогащать карту свежими данными, сервис попросил водителей такси сообщать о ситуации на АЗС в режиме быстрого опроса.
По итогам эксперимента компания примет решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов.
 
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