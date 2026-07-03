В Харьковской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Изюм Харьковской области прогремели взрывы.
- В области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в городе Изюм Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
"В Изюме слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18