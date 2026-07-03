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Сергейчук: ВТБ и Wildberries развивают модель "умной конкуренции" - РИА Новости, 03.07.2026
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16:43 03.07.2026
Сергейчук: ВТБ и Wildberries развивают модель "умной конкуренции"

ВТБ: Партнерство с Wildberries объединит сильные стороны обеих компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиталий Сергейчук
Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виталий Сергейчук. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВТБ и Wildberries развивают партнерство, основанное на модели "умной конкуренции", которая позволит объединить сильные стороны обеих компаний для предложения финансовых сервисов клиентам, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук в ходе Финансового конгресса Банка России.
"Сильная сторона ВТБ — создание по-настоящему надежных, высокотехнологичных продуктов в части расчетных и кредитных решений. На это и направлено партнерство с Wildberries: мы попытаемся реализовать модель умной конкуренции. Сохранится WB Банк и сохранится ВТБ в тех же цветовых решениях. Мы разберемся, кто где сильнее, и постараемся извлечь из этого максимальную пользу для обеих компаний", — приводятся в сообщении ВТБ слова Сергейчука.
По его словам, партнерство с Wildberries является частью стратегии ВТБ по развитию сотрудничества с крупнейшими цифровыми платформами и компаниями. Банк уже реализует совместные программы с Wildberries, "Яндексом", "Магнитом", РЖД и московским транспортом.
"ВТБ последовательно реализует стратегию построения партнерств, а не собственного строительства. Работа каждого из нас по отдельности, работа вместе, работа в партнерствах направлена на пользу для потребителя — чтобы у него были лучший сервис, лучшая цена и удобство при работе с тем или иным приложением или сервисом", — резюмировал Сергейчук.
 
Вайлдберриз (Wildberries)ВТБ (банк)Виталий Сергейчук
 
 
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