Сергейчук: ВТБ и Wildberries развивают модель "умной конкуренции"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВТБ и Wildberries развивают партнерство, основанное на модели "умной конкуренции", которая позволит объединить сильные стороны обеих компаний для предложения финансовых сервисов клиентам, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Сильная сторона ВТБ — создание по-настоящему надежных, высокотехнологичных продуктов в части расчетных и кредитных решений. На это и направлено партнерство с Wildberries: мы попытаемся реализовать модель умной конкуренции. Сохранится WB Банк и сохранится ВТБ в тех же цветовых решениях. Мы разберемся, кто где сильнее, и постараемся извлечь из этого максимальную пользу для обеих компаний", — приводятся в сообщении ВТБ слова Сергейчука.

По его словам, партнерство с Wildberries является частью стратегии ВТБ по развитию сотрудничества с крупнейшими цифровыми платформами и компаниями. Банк уже реализует совместные программы с Wildberries, "Яндексом", "Магнитом", РЖД и московским транспортом.