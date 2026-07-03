ВС России снизили возможность Украины производить дальнобойное оружие

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В результате ударов ВС РФ значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, в том числе крылатых и баллистических ракет, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В результате нанесенных ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту.