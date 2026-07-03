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ВС России снизили возможность Украины производить дальнобойное оружие - РИА Новости, 03.07.2026
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23:14 03.07.2026
ВС России снизили возможность Украины производить дальнобойное оружие

Герасимов: ВС России снизили возможность Украины производить дальнобойное оружие

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В результате ударов ВС РФ значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, в том числе крылатых и баллистических ракет, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
В пятницу президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск.
"В результате нанесенных ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
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