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ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении, заявил Герасимов - РИА Новости, 03.07.2026
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22:57 03.07.2026 (обновлено: 23:03 03.07.2026)
ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении, заявил Герасимов

Герасимов: ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении.
  • С 10 мая там уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери на купянском направлении, с 10 мая там уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Украинские подразделения несут значительные потери (на купянском направлении - ред.). С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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