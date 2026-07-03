ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении, заявил Герасимов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери на купянском направлении, с 10 мая там уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Украинские подразделения несут значительные потери (на купянском направлении - ред.). С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2,5 тысяч украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину