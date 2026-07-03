В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

Кроме того, в селе Репное в результате атаки FPV-дрона разбиты окна и повреждена кровля частного дома.