В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Бессоновка Белгородской области при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения.
- В селе Репное повреждена кровля и разбиты окна частного дома в результате атаки FPV-дрона.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"В селе Бессоновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения плеча, спины и голени... Транспортное средство повреждено. Также посечены окна частного дома", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, в селе Репное в результате атаки FPV-дрона разбиты окна и повреждена кровля частного дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18