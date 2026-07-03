Балицкий обвинил ВСУ в намеренном ударе по рынку в Токмаке

"Тут однозначно понятная ситуация, потому что противник ударил по абсолютно мирному району, по мирным гражданам, работающим на рынке, которые пришли на рынок для того, чтобы сделать покупки и не принимали никакого участия в специальной военной операции. И оправданий киевскому режиму в данном случае нет", — сказал губернатор.