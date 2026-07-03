Балицкий обвинил ВСУ в намеренном ударе по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон СВУ ударил по рынку в городе Токмак Запорожской области в пятницу.
- В результате удара погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения.
- Губернатор Евгений Балицкий назвал произошедшее террористическим актом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска намеренно ударили по рынку в городе Токмак Запорожской области перед выходными, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Дрон СВУ ударил по рынку в пятницу, погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор.
"В конце недели люди всегда делают покупки на субботу-воскресенье. Рынок всегда заполнен, на рынок идут домохозяйки, люди, ведущие хозяйство частным образом", - сказал Балицкий ИС "Вести".
Губернатор назвал произошедшие террористическим актом, так как противник специально выбирал максимальное скопление людей.
"Тут однозначно понятная ситуация, потому что противник ударил по абсолютно мирному району, по мирным гражданам, работающим на рынке, которые пришли на рынок для того, чтобы сделать покупки и не принимали никакого участия в специальной военной операции. И оправданий киевскому режиму в данном случае нет", — сказал губернатор.