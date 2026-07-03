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Балицкий обвинил ВСУ в намеренном ударе по рынку в Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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21:00 03.07.2026
Балицкий обвинил ВСУ в намеренном ударе по рынку в Токмаке

Балицкий: ВСУ намеренно ударили по рынку в Токмаке перед выходными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон СВУ ударил по рынку в городе Токмак Запорожской области в пятницу.
  • В результате удара погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения.
  • Губернатор Евгений Балицкий назвал произошедшее террористическим актом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Украинские войска намеренно ударили по рынку в городе Токмак Запорожской области перед выходными, заявил губернатор Евгений Балицкий.
Дрон СВУ ударил по рынку в пятницу, погибли пять жителей, еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор.
"В конце недели люди всегда делают покупки на субботу-воскресенье. Рынок всегда заполнен, на рынок идут домохозяйки, люди, ведущие хозяйство частным образом", - сказал Балицкий ИС "Вести".
Губернатор назвал произошедшие террористическим актом, так как противник специально выбирал максимальное скопление людей.
"Тут однозначно понятная ситуация, потому что противник ударил по абсолютно мирному району, по мирным гражданам, работающим на рынке, которые пришли на рынок для того, чтобы сделать покупки и не принимали никакого участия в специальной военной операции. И оправданий киевскому режиму в данном случае нет", — сказал губернатор.
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