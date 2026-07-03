Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по продовольственному рынку в Токмаке погибли пять человек.
- Еще 18 получили ранения разной степени тяжести.
- Пострадавшие продолжают поступать в больницы.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при атаке ВСУ на рынок в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести", — написал он в канале на платформе "Макс".
Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные. Для оказания медицинской и психологической помощи сформировали штаб.
"Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам", — заявил Балицкий.
Он поручил социальному блоку регионального правительства немедленно начать работу с семьями погибших.
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