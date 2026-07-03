Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при атаке ВСУ на рынок в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам", — заявил Балицкий.