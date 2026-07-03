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ВСУ скрывают судьбу сотен погибших в Великом Приколе солдат от их родных - РИА Новости, 03.07.2026
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09:25 03.07.2026

ВСУ скрывают судьбу сотен погибших в Великом Приколе солдат от их родных

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование 4-го батальона 119-й бригады территориальной обороны ВСУ уведомило родственников пропавших без вести солдат, что тела погибших были складированы в полевых моргах в селе Великий Прикол и сгорели во время боев.
  • По словам собеседника агентства, украинское командование скрывает судьбу погибших солдат, чтобы избежать выплат денежных компенсаций их родным.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командование 4-го батальона 119-й бригады территориальной обороны ВСУ скрывает судьбу сотен погибших в Великом Приколе в Сумской области солдат от их родных, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Командование 4-го батальона 119-й бригады территориальной обороны ВСУ уведомило родственников пропавших без вести украинских солдат, что сотни тел погибших были складированы в полевых моргах, оборудованных в заброшенных домах в селе Великий Прикол, которые потом "внезапно" сгорели в ходе боев вместе с телами", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, тем самым украинское командование избегает выплат денежных компенсаций родственникам погибших украинских военнослужащих.
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