ВСУ скрывают судьбу сотен погибших в Великом Приколе солдат от их родных

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"Командование 4-го батальона 119-й бригады территориальной обороны ВСУ уведомило родственников пропавших без вести украинских солдат, что сотни тел погибших были складированы в полевых моргах, оборудованных в заброшенных домах в селе Великий Прикол, которые потом "внезапно" сгорели в ходе боев вместе с телами", - рассказал собеседник агентства.