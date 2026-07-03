Отступающих из Красного Лимана боевиков ВСУ ждут украинские заградотряды

"Остатки боевиков 120-й отдельной бригады ВСУ отходят с позиций и пытаются скрыться в лесных массивах южнее Красного Лимана, где их уже поджидают заградотряды", - рассказал собеседник агентства.

Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР.