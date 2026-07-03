Отступающих из Красного Лимана боевиков ВСУ ждут украинские заградотряды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Остатки украинской 120-й бригады территориальной обороны отступают из южных кварталов Красного Лимана.
- Заградотряды ВСУ поджидают остатки 120-й бригады в лесных массивах южнее Красного Лимана.
- Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заградотряды ВСУ поджидают остатки украинской 120-й бригады территориальной обороны, отступающей из южных кварталов Красного Лимана, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в Красном Лимане штурмовые отряды российской 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ.
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"Остатки боевиков 120-й отдельной бригады ВСУ отходят с позиций и пытаются скрыться в лесных массивах южнее Красного Лимана, где их уже поджидают заградотряды", - рассказал собеседник агентства.
Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР.
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