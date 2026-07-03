Рейтинг@Mail.ru
Отступающих из Красного Лимана боевиков ВСУ ждут украинские заградотряды - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 03.07.2026
Отступающих из Красного Лимана боевиков ВСУ ждут украинские заградотряды

РИА Новости: Заградотряды ВСУ поджидают остатки 120-й бригады в Красном Лимане

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Остатки украинской 120-й бригады территориальной обороны отступают из южных кварталов Красного Лимана.
  • Заградотряды ВСУ поджидают остатки 120-й бригады в лесных массивах южнее Красного Лимана.
  • Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заградотряды ВСУ поджидают остатки украинской 120-й бригады территориальной обороны, отступающей из южных кварталов Красного Лимана, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в Красном Лимане штурмовые отряды российской 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ВС России приступили к зачистке Красного Лимана
Вчера, 12:39
"Остатки боевиков 120-й отдельной бригады ВСУ отходят с позиций и пытаются скрыться в лесных массивах южнее Красного Лимана, где их уже поджидают заградотряды", - рассказал собеседник агентства.
Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманСлавянскКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала