ВС России продолжают наносить массированные удары по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы России продолжают нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в июне поражены 55 объектов, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины", - сказал Герасимов во время доклада на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.