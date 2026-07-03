ВС России продолжают наносить массированные удары по объектам ВПК Украины

"Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины", - сказал Герасимов во время доклада на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.