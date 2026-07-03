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Мэра Уфы, обвиняемого во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 03.07.2026
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16:47 03.07.2026
Мэра Уфы, обвиняемого во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста

Суд освободил мэра Уфы Мавлиева из-под домашнего ареста

© Следком Башкирии/TelegramРатмир Мавлиев в суде
Ратмир Мавлиев в суде - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Следком Башкирии/Telegram
Ратмир Мавлиев в суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Уфы Ратмир Мавлиев был арестован в конце апреля по обвинению в получении особо крупной взятки и превышении должностных полномочий.
  • Верховный суд Башкирии выпустил его из-под домашнего ареста, запретив выходить из дома с 22:00 до 06:00.
УФА, 3 июл – РИА Новости. Верховный суд Башкирии отпустил из-под домашнего ареста мэра Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.
Мавлиев был арестован в конце апреля по обвинению в получении особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. В начале мая Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест. Советский районный суд Уфы 25 июня продлил домашний арест Мавлиева до 28 августа.
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"Верховный суд Башкирии выпустил мэра Уфы Мавлиева из-под домашнего ареста, запретив определенные действия. А именно, Мавлиеву нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00. Остальное время он может быть где угодно", - сообщил РИА Новости Самойлов.
По данным следствия, мэр Уфы Мавлиев и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждения земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города. Кроме того, по его указанию был организован системный сбор денег с бизнесменов под видом добровольных пожертвований. В результате на счет одного из фондов Уфы поступило не менее 31 миллиона рублей, часть которых была направлена на покупку автомобиля для служебных и личных поездок мэра.
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