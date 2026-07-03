Мэра Уфы, обвиняемого во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста

"Верховный суд Башкирии выпустил мэра Уфы Мавлиева из-под домашнего ареста, запретив определенные действия. А именно, Мавлиеву нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00. Остальное время он может быть где угодно", - сообщил РИА Новости Самойлов.

По данным следствия, мэр Уфы Мавлиев и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждения земельного участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города. Кроме того, по его указанию был организован системный сбор денег с бизнесменов под видом добровольных пожертвований. В результате на счет одного из фондов Уфы поступило не менее 31 миллиона рублей, часть которых была направлена на покупку автомобиля для служебных и личных поездок мэра.