Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина получил обширные ожоги после того, как попытался вырвать борщевик без защитных средств, и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Врачи токсикологического и ожогового отделений успешно провели лечение, и пациент был выписан в хорошем состоянии.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Врачи Института Склифосовского помогли мужчине, госпитализированному с тяжелыми ожогами после того, как он пытался без защитных средств вырвать борщевик, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Мужчина решил самостоятельно вырвать борщевик, не используя защитную одежду. В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что лечение совместно проводили специалисты токсикологического и ожогового отделений. Врачи обработали ожоги, провели очистку организма от негативного воздействия сока борщевика и перевязали места повреждений для контроля заживления и предотвращения осложнений.

« "Терапия прошла успешно, и пациент был выписан в хорошем состоянии", – добавили в депздраве.

Врачи напомнили, что сок борщевика содержит фуранокумарины, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. В результате даже обычный контакт с растением приводит к покраснению и образованию сильных химических ожогов, включая пузыри.