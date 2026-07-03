Рейтинг@Mail.ru
Москвич получил тяжелые ожоги, пытаясь справиться с борщевиком - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 03.07.2026
Москвич получил тяжелые ожоги, пытаясь справиться с борщевиком

Московские врачи помогли мужчине, пытавшемуся вырвать борщевик без защиты

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Борщевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил обширные ожоги после того, как попытался вырвать борщевик без защитных средств, и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
  • Врачи токсикологического и ожогового отделений успешно провели лечение, и пациент был выписан в хорошем состоянии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Врачи Института Склифосовского помогли мужчине, госпитализированному с тяжелыми ожогами после того, как он пытался без защитных средств вырвать борщевик, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"Мужчина решил самостоятельно вырвать борщевик, не используя защитную одежду. В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", – говорится в сообщении.
Врач осматривает молодого человека, который сломал гортань, неудачно чихнув - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
В Подмосковье спасли мужчину, чихнувшего "внутрь себя"
30 апреля, 13:32
В департаменте отметили, что лечение совместно проводили специалисты токсикологического и ожогового отделений. Врачи обработали ожоги, провели очистку организма от негативного воздействия сока борщевика и перевязали места повреждений для контроля заживления и предотвращения осложнений.
«
"Терапия прошла успешно, и пациент был выписан в хорошем состоянии", – добавили в депздраве.
Врачи напомнили, что сок борщевика содержит фуранокумарины, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. В результате даже обычный контакт с растением приводит к покраснению и образованию сильных химических ожогов, включая пузыри.
Специалисты также обратили внимание, что при обращении с борщевиком нужно избегать любого контакта с растением без средств индивидуальной защиты и помнить, что сок растения сохраняет токсичность независимо от облачности и может вызывать поражение кожи даже без прямого солнечного воздействия.
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Житель Кузбасса два года жил с костью в бронхе, врачи спасли ему легкое
30 июня, 06:55
 
НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала