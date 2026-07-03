Москвич получил тяжелые ожоги, пытаясь справиться с борщевиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина получил обширные ожоги после того, как попытался вырвать борщевик без защитных средств, и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
- Врачи токсикологического и ожогового отделений успешно провели лечение, и пациент был выписан в хорошем состоянии.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Врачи Института Склифосовского помогли мужчине, госпитализированному с тяжелыми ожогами после того, как он пытался без защитных средств вырвать борщевик, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"Мужчина решил самостоятельно вырвать борщевик, не используя защитную одежду. В результате он получил обширные ожоги рук, шеи и тела и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского", – говорится в сообщении.
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В департаменте отметили, что лечение совместно проводили специалисты токсикологического и ожогового отделений. Врачи обработали ожоги, провели очистку организма от негативного воздействия сока борщевика и перевязали места повреждений для контроля заживления и предотвращения осложнений.
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"Терапия прошла успешно, и пациент был выписан в хорошем состоянии", – добавили в депздраве.
Врачи напомнили, что сок борщевика содержит фуранокумарины, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. В результате даже обычный контакт с растением приводит к покраснению и образованию сильных химических ожогов, включая пузыри.
Специалисты также обратили внимание, что при обращении с борщевиком нужно избегать любого контакта с растением без средств индивидуальной защиты и помнить, что сок растения сохраняет токсичность независимо от облачности и может вызывать поражение кожи даже без прямого солнечного воздействия.