Врач назвала полезные свойства крапивы

Краткий пересказ от РИА ИИ Крапива содержит витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций.

Употребление крапивы может улучшать свертываемость крови, укреплять иммунитет и помогать при профилактике анемии.

Крапиву необходимо правильно обработать перед употреблением, и ее использование может быть ограничено при некоторых заболеваниях.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крапива содержит витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций, за счет чего может улучшать свёртываемость крови, укреплять иммунитет и помогать при профилактике анемии, заявила врач-гастроэнтеролог больницы имени Баумана Кристина Легкова.

"Крапива содержит множество необходимых организму веществ: витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций", — цитируют Легкову в канале столичного департамента здравоохранения на платформе "Макс".

Отмечается, что крапива улучшает свёртываемость крови благодаря витамину K; укрепляет иммунитет: обладает антисептическим и противовоспалительным действием; помогает при профилактике анемии за счёт сочетания железа и витамина C.

Специалисты подчеркивают, что перед употреблением крапиву необходимо обработать (ошпаривание, измельчение, сушка и другие способы), чтобы нейтрализовать жжение волосков. Для блюд лучше подходят молодые листья крапивы, не начавшие цвести.