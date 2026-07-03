Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала полезные свойства крапивы - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 03.07.2026
Врач назвала полезные свойства крапивы

Гастроэнтеролог Легкова: крапива улучшает свертываемость крови

CC BY 3.0 / Migas / Urtica dioica - Brennnessel: BlütenКрапива двудомная
Крапива двудомная - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 3.0 / Migas / Urtica dioica - Brennnessel: Blüten
Крапива двудомная. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крапива содержит витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций.
  • Употребление крапивы может улучшать свертываемость крови, укреплять иммунитет и помогать при профилактике анемии.
  • Крапиву необходимо правильно обработать перед употреблением, и ее использование может быть ограничено при некоторых заболеваниях.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крапива содержит витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций, за счет чего может улучшать свёртываемость крови, укреплять иммунитет и помогать при профилактике анемии, заявила врач-гастроэнтеролог больницы имени Баумана Кристина Легкова.
"Крапива содержит множество необходимых организму веществ: витамины A, C, K, группы B, а также железо и кальций", — цитируют Легкову в канале столичного департамента здравоохранения на платформе "Макс".
Отмечается, что крапива улучшает свёртываемость крови благодаря витамину K; укрепляет иммунитет: обладает антисептическим и противовоспалительным действием; помогает при профилактике анемии за счёт сочетания железа и витамина C.
Специалисты подчеркивают, что перед употреблением крапиву необходимо обработать (ошпаривание, измельчение, сушка и другие способы), чтобы нейтрализовать жжение волосков. Для блюд лучше подходят молодые листья крапивы, не начавшие цвести.
При этом в ряде случаев крапиву надо употреблять с осторожностью, отмечают в департаменте. Ее микроэлементы могут негативно влиять на организм при сосудистых заболеваниях, наличии новообразований, нарушениях работы почек и желчевыводящей системы и при повышенном давлении.
Сонливость на работе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Эксперт назвал причину сонливости днем
2 июля, 19:14
 
ОбществоРоссияЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала