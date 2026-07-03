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Врач назвала продукты, которые можно есть вечером и ночью - РИА Новости, 03.07.2026
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04:19 03.07.2026
Врач назвала продукты, которые можно есть вечером и ночью

Врач Косенкова: нежирный творог, кефир и миндаль можно есть вечером и ночью

© Depositphotos.com / timolinaТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Depositphotos.com / timolina
Творог. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова сообщила, что некоторые продукты можно употреблять в пищу в вечернее и ночное время.
  • К относительно безопасным продуктам для «ночного перекуса» относятся нежирный творог, кефир, теплое молоко с медом, белок вареного яйца, горсть миндаля или грецких орехов, легкий овощной салат.
  • Жирную и жареную пищу, сладости, мучное и острое не рекомендуется употреблять в вечернее и ночное время.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нежирный творог, кефир, теплое молоко, белок вареного яйца, горсть миндаля или грецких орехов, легкий овощной салат можно употреблять в пищу в вечернее и ночное время, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
"Правильное питание является одной из основных составляющих философии здорового долголетия, которая внедрена в Москве. Конечно, нежелательно употреблять пищу ночью, но есть менее вредные продукты для "ночного перекуса". В список относительно безопасных продуктов, которые можно есть вечером и ночью, входит нежирный творог или стакан кефира. Они содержат казеин - "медленный" белок, который снабжает организм аминокислотами всю ночь, не перегружая ЖКТ. Также можно съесть белок вареного яйца, который быстро усваивается и дает чувство сытости", - рассказала Косенкова.
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Она отметила, что можно выпить теплое молоко с чайной ложкой меда, оно содержит триптофан и кальций, который помогает усвоению этой аминокислоты.
"Горсть миндаля или грецких орехов, но не более 30 граммов. Орехи богаты магнием и мелатонином, но они очень калорийны, поэтому строго контролируйте порцию. Допустим легкий овощной салат из огурцов, зелени, сельдерея без масла. Вода и клетчатка заполнят желудок, не нагружая пищеварение", - добавила врач.
Собеседница агентства подчеркнула, что в вечерние и ночные часы не рекомендуется употреблять жирную и жареную пищу, например, бургеры, картошку фри, шашлык, а также сладости, мучное, острую пищу.
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