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Землетрясение в Венесуэле повысило риск вспышек инфекций, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 03.07.2026
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16:37 03.07.2026
Землетрясение в Венесуэле повысило риск вспышек инфекций, сообщили в ВОЗ

Угарте: землетрясение в Венесуэле повысило риск вспышек инфекций

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле существует повышенный риск вспышек инфекционных заболеваний, таких как корь, дифтерия, коклюш, лихорадка денге, чикунгунья и диарейные заболевания.
  • Уровень прививочного охвата в Венесуэле был низким еще до землетрясения, а теперь ситуация вышла из-под контроля, поэтому ВОЗ проводит точечную вакцинацию в самых густонаселенных убежищах.
  • ПАОЗ/ВОЗ доставила в Венесуэлу 6,2 тонны медикаментов и развернула две полевые больницы, но эти меры директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения назвал недостаточными.
ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости. Масштабная волна инфекционных заболеваний угрожает Венесуэле на фоне разрушительного землетрясения, заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ПАОЗ/ВОЗ Сиро Угарте.
"В отношении рисков для здоровья, для более широких кругов населения, но главным образом для людей, которые сейчас живут в местах временного размещения, существует повышенный риск вспышек заболеваний, от которых есть вакцины, таких как корь, дифтерия и коклюш", – заявил он на брифинге ООН.
Кроме того, растет риск вспышек болезней, передающихся через укусы насекомых и воду, включая лихорадку денге, чикунгунью и диарейные заболевания, добавил он.
Уровень прививочного охвата в стране был низким еще до катастрофы, а теперь, после коллапса больниц, ситуация вышла из-под контроля, отметил Угарте. ВОЗ приняла решение проводить не общенациональную, а точечную вакцинацию в самых густонаселенных убежищах, где угроза достигает максимального уровня. Одновременно усиливается мониторинг за инфекциями, передающимися через укусы насекомых, сообщил представитель ВОЗ.
ПАОЗ/ВОЗ уже экстренно доставила в страну 6,2 тонны медикаментов и развернула две полевые больницы, однако эти меры Угарте назвал недостаточными. Основной упор был сделан на предотвращении эпидемий, восстановлении водоснабжения и экстренной иммунизации наиболее уязвимых групп, заявил директор департамента.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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Землетрясение может обойтись Венесуэле в 20 процентов ВВП, считают в США
25 июня, 03:27
 
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