Землетрясение в Венесуэле повысило риск вспышек инфекций, сообщили в ВОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле существует повышенный риск вспышек инфекционных заболеваний, таких как корь, дифтерия, коклюш, лихорадка денге, чикунгунья и диарейные заболевания.

Уровень прививочного охвата в Венесуэле был низким еще до землетрясения, а теперь ситуация вышла из-под контроля, поэтому ВОЗ проводит точечную вакцинацию в самых густонаселенных убежищах.

ПАОЗ/ВОЗ доставила в Венесуэлу 6,2 тонны медикаментов и развернула две полевые больницы, но эти меры директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения назвал недостаточными.

ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости. Масштабная волна инфекционных заболеваний угрожает Венесуэле на фоне разрушительного землетрясения, заявил директор департамента по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ПАОЗ/ВОЗ Сиро Угарте.

"В отношении рисков для здоровья, для более широких кругов населения, но главным образом для людей, которые сейчас живут в местах временного размещения, существует повышенный риск вспышек заболеваний, от которых есть вакцины, таких как корь, дифтерия и коклюш", – заявил он на брифинге ООН.

Кроме того, растет риск вспышек болезней, передающихся через укусы насекомых и воду, включая лихорадку денге, чикунгунью и диарейные заболевания, добавил он.

Уровень прививочного охвата в стране был низким еще до катастрофы, а теперь, после коллапса больниц, ситуация вышла из-под контроля, отметил Угарте. ВОЗ приняла решение проводить не общенациональную, а точечную вакцинацию в самых густонаселенных убежищах, где угроза достигает максимального уровня. Одновременно усиливается мониторинг за инфекциями, передающимися через укусы насекомых, сообщил представитель ВОЗ.

ПАОЗ/ВОЗ уже экстренно доставила в страну 6,2 тонны медикаментов и развернула две полевые больницы, однако эти меры Угарте назвал недостаточными. Основной упор был сделан на предотвращении эпидемий, восстановлении водоснабжения и экстренной иммунизации наиболее уязвимых групп, заявил директор департамента.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.