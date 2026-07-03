В МВД назвали популярный прием аферистов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Фиктивные документы о привлечении к уголовной ответственности или уплате штрафов по вымышленным причинами - популярный прием аферистов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В пример правоохранители привели 61-летнюю женщину, которую мошенники обманывали от имени "сотрудников" спецслужб. Для убедительности аферисты создали документ с требованием заплатить штраф 440 тысяч рублей за "разглашение данных предварительного расследования" и "незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".