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В МВД назвали популярный прием аферистов - РИА Новости, 03.07.2026
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08:41 03.07.2026
В МВД назвали популярный прием аферистов

МВД: фиктивные документы о привлечении к ответственности популярны у аферистов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фиктивные документы о привлечении к уголовной ответственности или уплате штрафов по вымышленным причинам — популярный прием аферистов.
  • Правоохранители привели пример обмана 61-летней женщины, которой мошенники прислали документ с требованием заплатить штраф 440 тысяч рублей за вымышленные нарушения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Фиктивные документы о привлечении к уголовной ответственности или уплате штрафов по вымышленным причинами - популярный прием аферистов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Популярный прием аферистов - фиктивные документы о привлечении к уголовной ответственности или уплате штрафов по вымышленным причинами", - говорится в сообщении.
В пример правоохранители привели 61-летнюю женщину, которую мошенники обманывали от имени "сотрудников" спецслужб. Для убедительности аферисты создали документ с требованием заплатить штраф 440 тысяч рублей за "разглашение данных предварительного расследования" и "незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".
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