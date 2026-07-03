Экономист предупредил о снижении доходности вкладов осенью

"Так называемые "длинные" вклады остаются наиболее стабильными и доходными, так как на них тренд на снижение ключевой ставки никак не отразится. А депозиты на короткий срок или с возможностью снятия средств существенно дешевеют", — пояснил эксперт.

Сейчас средняя доходность вкладов составляет 13–16%, а к осени может снизиться до 10,5–12,8%. Через год, при снижении инфляции, прибыльность вклада может упасть до 7%. Короткие депозиты уже теряют в доходности: трехмесячные вклады снизились с 12,3 до 11,7%, полугодовые — с 11,6 до 11%.