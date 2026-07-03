Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Виннице избили и силой мобилизовали двух братьев.
- Одного из них силой мобилизовали на улице, второго, избив в подъезде, вытащили и посадили в автобус.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на западе Украины избили и силой мобилизовали двух братьев, сообщает украинское издание "Время.ua".
"Сотрудники военкомата преследовали двух братьев. Одного из них, как сообщается, силой мобилизовали на улице, второго, избив в подъезде, вытащили и посадили в автобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание опубликовала видео, на котором трое мужчин в военной форме и один в гражданской одежде силой вытаскивают мужчину из подъезда, избивая его руками. Отмечается, что сотрудники военкомата также угрожали женщине, которая снимала происходящее на телефон.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.