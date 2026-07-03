© Кадр видео из соцсетей Сотрудники ТЦК вытаскивают мужчину из подъезда в Виннице

В Виннице сотрудники военкомата избили и мобилизовали двух братьев

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата в Виннице избили и силой мобилизовали двух братьев.

Одного из них силой мобилизовали на улице, второго, избив в подъезде, вытащили и посадили в автобус.

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Виннице на западе Украины избили и силой мобилизовали двух братьев, сообщает украинское издание "Время.ua".

"Сотрудники военкомата преследовали двух братьев. Одного из них, как сообщается, силой мобилизовали на улице, второго, избив в подъезде, вытащили и посадили в автобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Издание опубликовала видео, на котором трое мужчин в военной форме и один в гражданской одежде силой вытаскивают мужчину из подъезда, избивая его руками. Отмечается, что сотрудники военкомата также угрожали женщине, которая снимала происходящее на телефон.