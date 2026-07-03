Вашингтон накроет жара до 45 градусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Вашингтоне в конце недели ожидается экстремальная жара с температурой до 45 градусов по Цельсию.
- Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности теплового удара из-за повышенной влажности и просит быть бдительными в транспорте.
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Температура в столице США Вашингтоне может подняться до 45 градусов по Цельсию в конце этой недели, предупреждает Национальная метеорологическая служба США.
Экстремальная жара в столичном регионе ожидается в пятницу и субботу с 10 утра до 8 вечера.
"Каждый день ожидается опасная жара со значениями индекса тепла от 110 до 113 градусов по Фаренгейту (43-45 градусов по Цельсию – ред.)", – говорится в заявлении службы.
Кроме того, ожидается повышенная влажность, что увеличивает риск теплового удара. Метеослужба также просит сохранять бдительность в транспорте: внутри закрытых автомобилей температура становится смертельной за несколько минут.
В четверг, 2 июля, в Вашингтоне был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для этой даты – 38,9 градусов по Цельсию. Этот трехдневный период с четверга по субботу, возможно, станет самым жарким в столице с 1930 года.
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