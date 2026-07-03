Вашингтон накроет жара до 45 градусов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Вашингтоне в конце недели ожидается экстремальная жара с температурой до 45 градусов по Цельсию.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает об опасности теплового удара из-за повышенной влажности и просит быть бдительными в транспорте.

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Температура в столице США Вашингтоне может подняться до 45 градусов по Цельсию в конце этой недели, предупреждает Температура в столице США Вашингтоне может подняться до 45 градусов по Цельсию в конце этой недели, предупреждает Национальная метеорологическая служба США

Экстремальная жара в столичном регионе ожидается в пятницу и субботу с 10 утра до 8 вечера.

"Каждый день ожидается опасная жара со значениями индекса тепла от 110 до 113 градусов по Фаренгейту (43-45 градусов по Цельсию – ред.)", – говорится в заявлении службы.

Кроме того, ожидается повышенная влажность, что увеличивает риск теплового удара. Метеослужба также просит сохранять бдительность в транспорте: внутри закрытых автомобилей температура становится смертельной за несколько минут.