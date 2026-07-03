Кулагин стал игроком "Уралмаша"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Кулагин стал игроком екатеринбургского «Уралмаша».
- Срок действия соглашения между Михаилом Кулагиным и «Уралмашем» рассчитан на один год.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Двукратный победитель Евролиги защитник Михаил Кулагин стал игроком екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок действия соглашения рассчитан на один год.
Кулагину 31 год. Он является пятикратным победителем Единой лиги ВТБ: четыре раза - с московским ЦСКА и один - с УНИКСом. В составе армейцев защитник также дважды выигрывал Евролигу. Кроме того, по ходу карьеры россиянин выступал за "Нижний Новгород", красноярский "Енисей" и подмосковный "Триумф". Кулагин трижды становился участником Матча звезд Лиги ВТБ.
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