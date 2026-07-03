Кулагин стал игроком "Уралмаша"

Кулагину 31 год. Он является пятикратным победителем Единой лиги ВТБ: четыре раза - с московским ЦСКА и один - с УНИКСом. В составе армейцев защитник также дважды выигрывал Евролигу. Кроме того, по ходу карьеры россиянин выступал за "Нижний Новгород", красноярский "Енисей" и подмосковный "Триумф". Кулагин трижды становился участником Матча звезд Лиги ВТБ.