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Кулагин стал игроком "Уралмаша" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Баскетбол
 
13:59 03.07.2026
Кулагин стал игроком "Уралмаша"

Двукратный победитель Евролиги баскетболист Михаил Кулагин перешел в "Уралмаш"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМихаил Кулагин
Михаил Кулагин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Михаил Кулагин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Кулагин стал игроком екатеринбургского «Уралмаша».
  • Срок действия соглашения между Михаилом Кулагиным и «Уралмашем» рассчитан на один год.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Двукратный победитель Евролиги защитник Михаил Кулагин стал игроком екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок действия соглашения рассчитан на один год.
Минувший сезон Кулагин начал в "Самаре", а перед стартом плей-офф перешел в казанский УНИКС, с которым завоевал серебро Единой лиги ВТБ. В среду клуб объявил об уходе Михаила и его брата, победителя Евролиги Дмитрия, который позднее вернулся в петербургский "Зенит".
Кулагину 31 год. Он является пятикратным победителем Единой лиги ВТБ: четыре раза - с московским ЦСКА и один - с УНИКСом. В составе армейцев защитник также дважды выигрывал Евролигу. Кроме того, по ходу карьеры россиянин выступал за "Нижний Новгород", красноярский "Енисей" и подмосковный "Триумф". Кулагин трижды становился участником Матча звезд Лиги ВТБ.
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БаскетболСпортМихаил КулагинУралмашЕдиная лига ВТБ
 
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