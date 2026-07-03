На Урале арестовали водителя, обвиняемого в гибели четырех человек в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил под стражу водителя автомобиля Infiniti, обвиняемого в гибели четырех человек при ДТП.

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло из-за того, что водитель Infiniti при развороте не пропустил ВАЗ;

Фигурантом дела является 27-летний местный житель Никита Трухин, у которого выявлено 14 нарушений правил дорожного движения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области отправил под стражу водителя автомобиля Infiniti, обвиняемого в гибели четырех человек при ДТП, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным Госавтоинспекции региона, лобовое столкновение двух автомобилей произошло в четверг на улице Лермонтова в Каменске-Уральском после того, как водитель Infiniti при развороте не пропустил ВАЗ. Погибли водитель и три пассажира отечественного авто, два пассажира иномарки пострадали. В ведомстве уточняли, что водитель Infiniti пыл пьян.

Возбуждено уголовное дело о нарушении водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

« "Суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя. Срок содержания обвиняемого под стражей установлен до 2 сентября", – говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, фигурантом дела является 27-летний местный житель Никита Трухин, исследование показало, что в момент аварии он находился в сильной степени алкогольного опьянения. На счету обвиняемого, по информации Горелых, имеется 14 нарушений правил дорожного движения.