На Урале пять человек осудили за поджог оборудования для сотовой связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять жителей Свердловской области осуждены за поджог оборудования для сотовой связи и попытку поджога локомотива.

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет действовали по заданию украинского куратора.

Осужденным назначены сроки лишения свободы от 6 до 8,5 лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Пять жителей Свердловской области за поджог по заданию украинского куратора оборудования для сотовой связи и попытку сожжения локомотива приговорены к лишению свободы сроками от 6 до 8,5 лет, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, в июле 2024 года пять жителей Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет за обещанное вознаграждение от действовавшего в интересах Украины злоумышленника подожгли оборудование для сотовой связи в Красноуральске.

Спустя несколько дней она совершили попытку поджога локомотива на железнодорожной магистрали региона, но довести преступление до конца не успели, так как были задержаны. Обещанных денег молодые люди не получили.

« "Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев, другому - в виде 6 лет, остальным трем - по 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание троим несовершеннолетним осужденным назначено в воспитательной колонии, двум 18-летним - в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта).