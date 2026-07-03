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На Урале пять человек осудили за поджог оборудования для сотовой связи - РИА Новости, 03.07.2026
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10:20 03.07.2026
На Урале пять человек осудили за поджог оборудования для сотовой связи

В Свердловской области пять человек получили сроки за попытку поджога локомотива

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять жителей Свердловской области осуждены за поджог оборудования для сотовой связи и попытку поджога локомотива.
  • Подростки в возрасте от 16 до 18 лет действовали по заданию украинского куратора.
  • Осужденным назначены сроки лишения свободы от 6 до 8,5 лет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Пять жителей Свердловской области за поджог по заданию украинского куратора оборудования для сотовой связи и попытку сожжения локомотива приговорены к лишению свободы сроками от 6 до 8,5 лет, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, в июле 2024 года пять жителей Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет за обещанное вознаграждение от действовавшего в интересах Украины злоумышленника подожгли оборудование для сотовой связи в Красноуральске.
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Спустя несколько дней она совершили попытку поджога локомотива на железнодорожной магистрали региона, но довести преступление до конца не успели, так как были задержаны. Обещанных денег молодые люди не получили.
«
"Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев, другому - в виде 6 лет, остальным трем - по 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание троим несовершеннолетним осужденным назначено в воспитательной колонии, двум 18-летним - в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В СК уточнили, что в зависимости от роли каждого им были предъявлены обвинения по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта).
Дело в отношении заказчиков преступления, отмечается в сообщении, выделено в отдельное производство.
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