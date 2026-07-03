Рейтинг@Mail.ru
"Держат за идиотов". В Польше предложили радикальное решение против Украины - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 03.07.2026

"Держат за идиотов". В Польше предложили радикальное решение против Украины

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Кароль Навроцкий заявил о рассмотрении в парламенте законопроекта "Стоп бандеризм".
  • Польские читатели Wirtualna Polska воодушевленно отреагировали на заявление президента.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Польские читатели Wirtualna Polska с воодушевлением отреагировали на заявление президента Кароля Навроцкого о том, что на рассмотрении парламента находится законопроект "Стоп бандеризм".
«
"Не хочу иметь в друзьях людей, которые убийц называю героями. Соседей это тоже касается", —отметил один комментатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"Вывел из себя". Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев в Киеве
Вчера, 19:07
«
"Украина никогда не согласится на полную эксгумацию, потому что тогда весь мир бы узнал о том, как бандеровцы зверски убивали польских младенцев, детей, женщин и стариков. Браво, господин президент", — написал другой.
«
"Я никогда не был фанатом президента Навроцкого, но в последнее время я все больше и больше с ним согласен. Тем, кто нас держит за идиотов, пора им объяснить, что мы не привыкли ездить в вагонах второго класса", — обрушился с критикой третий.
«
"Сегодня уже все как-то забыли, что сам ЕС в феврале 2010 года издал резолюцию, осуждающую объявление украинскими властями национальным героем Бандеру. Украина в итоге отказалась от этой идеи. Сегодня должна быть аналогичная резолюция по УПА*. В этом направлении нашим европарламентарии и должны активно действовать", — заключили читатели.
В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". При этом он отметил, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать. До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"Нет спасения". В Киеве пришли в ужас из-за неожиданного удара Запада
Вчера, 16:09
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаПольшаВаршаваКароль НавроцкийАндрей МельникЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала