"Держат за идиотов". В Польше предложили радикальное решение против Украины

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"Я никогда не был фанатом президента Навроцкого, но в последнее время я все больше и больше с ним согласен. Тем, кто нас держит за идиотов, пора им объяснить, что мы не привыкли ездить в вагонах второго класса", — обрушился с критикой третий.