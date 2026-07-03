Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Кароль Навроцкий заявил о рассмотрении в парламенте законопроекта "Стоп бандеризм".
- Польские читатели Wirtualna Polska воодушевленно отреагировали на заявление президента.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Польские читатели Wirtualna Polska с воодушевлением отреагировали на заявление президента Кароля Навроцкого о том, что на рассмотрении парламента находится законопроект "Стоп бандеризм".
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"Не хочу иметь в друзьях людей, которые убийц называю героями. Соседей это тоже касается", —отметил один комментатор.
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"Украина никогда не согласится на полную эксгумацию, потому что тогда весь мир бы узнал о том, как бандеровцы зверски убивали польских младенцев, детей, женщин и стариков. Браво, господин президент", — написал другой.
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"Я никогда не был фанатом президента Навроцкого, но в последнее время я все больше и больше с ним согласен. Тем, кто нас держит за идиотов, пора им объяснить, что мы не привыкли ездить в вагонах второго класса", — обрушился с критикой третий.
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"Сегодня уже все как-то забыли, что сам ЕС в феврале 2010 года издал резолюцию, осуждающую объявление украинскими властями национальным героем Бандеру. Украина в итоге отказалась от этой идеи. Сегодня должна быть аналогичная резолюция по УПА*. В этом направлении нашим европарламентарии и должны активно действовать", — заключили читатели.
В конце июня глава киевского режима объявил о внесении в Верховную раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, "сражавшиеся за Украину в разные эпохи". При этом он отметил, что никто не будет приказывать Украине, каких героев уважать. До этого он спровоцировал дипломатический скандал, приняв участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоив наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север", что возмутило Варшаву.
Так, Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика польского лидера может плохо для него закончиться.
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