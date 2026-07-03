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В Раде заявили, что сотрудники ТЦК видят в гражданах источник денег - РИА Новости, 03.07.2026
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20:01 03.07.2026
В Раде заявили, что сотрудники ТЦК видят в гражданах источник денег

Мазурашу: сотрудники военкомата на Украине видят в гражданах источник денег

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники военкоматов на Украине в первую очередь заинтересованы в получении денег с военнообязанных граждан и выполнении поставленного властями плана.
  • По словам депутата, отдельные группы сотрудников ТЦК получают задачу набрать определенное количество человек, не выясняя их статус.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине в первую очередь заинтересованы в получении денег с военнообязанных граждан и выполнении поставленного властями плана, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
"Сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) видят в украинцах жертву, потенциального человека, с которого можно, извините, снять деньги. В первую очередь их интересует именно это. Их абсолютно не интересует пополнение, усиление или ротация. Главное – выполнить план", – сказал Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
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По словам депутата, ему рассказывали, что отдельные группы сотрудников военкоматов получают задачу набрать определенное количество человек, даже не выясняя их статус.
"Просто забирают в автобус, везут на базу, а потом уже разбираются. Если попадется какой-то военный – ну, брат, извини, иди. А если у тебя есть 5, 8, 10, 12 тысяч… Когда "рыбные дни" – и 30 тысяч. Если попадется какой-нибудь бизнесмен", – добавил Мазурашу.
Парламентарий также заявил, что во время общения с представителями одного из военкоматов ему ответили, что для них главным является выполнение установленного плана. "Они отвечают: "Нам все равно. Сейчас нам нужен план, количество, потому что сверху сказали, сколько нужно", – подчеркнул он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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