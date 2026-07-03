Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники военкоматов на Украине в первую очередь заинтересованы в получении денег с военнообязанных граждан и выполнении поставленного властями плана.

По словам депутата, отдельные группы сотрудников ТЦК получают задачу набрать определенное количество человек, не выясняя их статус.

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине в первую очередь заинтересованы в получении денег с военнообязанных граждан и выполнении поставленного властями плана, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

"Сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) видят в украинцах жертву, потенциального человека, с которого можно, извините, снять деньги. В первую очередь их интересует именно это. Их абсолютно не интересует пополнение, усиление или ротация. Главное – выполнить план", – сказал Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

По словам депутата, ему рассказывали, что отдельные группы сотрудников военкоматов получают задачу набрать определенное количество человек, даже не выясняя их статус.

"Просто забирают в автобус, везут на базу, а потом уже разбираются. Если попадется какой-то военный – ну, брат, извини, иди. А если у тебя есть 5, 8, 10, 12 тысяч… Когда "рыбные дни" – и 30 тысяч. Если попадется какой-нибудь бизнесмен", – добавил Мазурашу.

Парламентарий также заявил, что во время общения с представителями одного из военкоматов ему ответили, что для них главным является выполнение установленного плана. "Они отвечают: "Нам все равно. Сейчас нам нужен план, количество, потому что сверху сказали, сколько нужно", – подчеркнул он.