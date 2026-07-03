Под Херсоном ликвидировали майора украинской военной разведки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Херсоном ликвидирован майор украинской военной разведки Борис Иванович Поляк.
- Об этом сообщили в российских силовых структурах
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Майор украинской военной разведки ликвидирован под Херсоном, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Первого июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Борис Иванович Поляк", - рассказал собеседник агентства.
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.