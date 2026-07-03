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Депутат Рады: сотрудники ТЦК в Луцке использовали "ежи" для остановки авто - РИА Новости, 03.07.2026
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Депутат Рады: сотрудники ТЦК в Луцке использовали "ежи" для остановки авто

Сотрудники военкомата в Луцке использовали "ежи" для остановки автомобилей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Луцке использовали противоавтомобильные заграждения «ежи» для остановки автомобиля.
  • Водителю удалось сбежать от сотрудников военкомата.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины использовали противоавтомобильные заграждения "ежи" для остановки автомобилей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"В Луцке работники ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) заблокировали автомобиль, кинув под колеса "ежа", слава богу, не животное. Первое, что я вижу – они снова в балакалавах. Никогда такого не было, и вот опять", - сказал Гончаренко* на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что водителю в итоге удалось сбежать от сотрудников военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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