Депутат Рады: сотрудники ТЦК в Луцке использовали "ежи" для остановки авто

"В Луцке работники ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) заблокировали автомобиль, кинув под колеса "ежа", слава богу, не животное. Первое, что я вижу – они снова в балакалавах. Никогда такого не было, и вот опять", - сказал Гончаренко* на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.



* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.