ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в доме в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
- Удар был нанесен ракетой Х-39 по зданию в районе населенного пункта Сеньково.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВКС России уничтожили ракетой Х-39 пункт управления БПЛА ВСУ в частном доме в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Самолетом ВКС России с применением легкой многоцелевой управляемой ракеты X-39 нанесен удар по выявленному разведкой пункту управления беспилотными летательными аппаратами 33-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в частном доме, оставленном мирными жителями в районе населенного пункта Сеньково в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате точного удара здание вместе с оборудованием и расчетами БПЛА уничтожено.
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