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Кураторы Киева думают только о заморозке боевых действий, заявил Галузин - РИА Новости, 03.07.2026
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08:00 03.07.2026 (обновлено: 08:02 03.07.2026)
Кураторы Киева думают только о заморозке боевых действий, заявил Галузин

Галузин: кураторы Киева думают, как выиграть время для усиления ВСУ

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Михаил Галузин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что кураторы Киева хотят «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил.
  • России нужно урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта.
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Кураторы Киева думают только о "заморозке" боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Сегодня Киев не имеет никакой самостоятельности в принятии решений. Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как "заморозить" боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил", - сказал он агентству.
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России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул Галузин.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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