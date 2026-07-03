Кураторы Киева думают только о заморозке боевых действий, заявил Галузин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что кураторы Киева хотят «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил.
- России нужно урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта.
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Кураторы Киева думают только о "заморозке" боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул Галузин.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.