Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что кураторы Киева хотят «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил.

России нужно урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта.

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Кураторы Киева думают только о "заморозке" боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня Киев не имеет никакой самостоятельности в принятии решений. Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как "заморозить" боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил", - сказал он агентству.

России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул Галузин.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.