Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что людьми, занимавшимися мошенническими колл-центрами на Украине, были те, кто сейчас входит в правительство и ближайшее окружение Владимира Зеленского.
- Мирошник утверждает, что спецслужбы, власть и криминал на Украине тесно связаны и используют одинаковые методы и бизнес-практики.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошенническими колл-центрами на Украине занимались люди, которые сейчас входят в правительство и близкое окружение Владимира Зеленского, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Спецслужбы, власть и криминал на Украине - это практически одно и то же - они апеллируют одними и теми же понятиями, занимаются одним и тем же бизнесом, используют одни и те же методы. Бизнесом, связанным с колл-центрами, занимались люди, которые сейчас входят в правительство. Это касается и ближайшего окружения Зеленского, и в этом бизнесе находился и господин (Вадим - ред.) Ермолаев (украинский олигарх, на которого недавно было совершено покушение - ред.)", - сказал Мирошник.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский ранее сообщал, что годовая прибыль от украинских мошеннических колл-центров оценивается в миллиарды долларов, полученные деньги направляются на нужды ВСУ или оседают в карманах коррумпированных элит.