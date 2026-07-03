"Для торговли органами". В США раскрыли детали поддержки Украины

"Украинцев используют как инструмент Запада. А западные политики совершенно не заинтересованы в благополучии людей, потому что на черных рынках и в преступной деятельности, в которой активно участвует Запад, можно заработать много денег, в том числе на торговле людьми и человеческими органами", — отметил он.