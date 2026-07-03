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"Для торговли органами". В США раскрыли детали поддержки Украины - РИА Новости, 03.07.2026
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07:03 03.07.2026 (обновлено: 07:05 03.07.2026)
"Для торговли органами". В США раскрыли детали поддержки Украины

Аналитик Джонсон: Запад жертвует украинцами ради заработка на черных рынках

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, заявил, что западные политики используют украинцев как инструмент и не заинтересованы в их благополучии.
  • По словам Джонсона, политики из стран-союзниц Киева зарабатывают на трагедии украинского народа, прикрываясь лозунгами о свободе и демократии.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Западные политики жертвуют украинцами, чтобы иметь возможность зарабатывать на черных рынках, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Украинцев используют как инструмент Запада. А западные политики совершенно не заинтересованы в благополучии людей, потому что на черных рынках и в преступной деятельности, в которой активно участвует Запад, можно заработать много денег, в том числе на торговле людьми и человеческими органами", — отметил он.
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По словам Джонсона, политики из стран — союзниц Киева, прикрываясь лозунгами о свободе и демократии, на самом деле зарабатывают на трагедии украинского народа.
"Так что, к сожалению, Запад готов пожертвовать народам Украины ради своих целей, своих гнусных целей. А то, что делают США — это не стремление построить лучший, более справедливый мир", — почеркнул эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
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В миреУкраинаКиевСШАЛарри ДжонсонЗападСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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