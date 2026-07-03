Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, заявил, что западные политики используют украинцев как инструмент и не заинтересованы в их благополучии.
- По словам Джонсона, политики из стран-союзниц Киева зарабатывают на трагедии украинского народа, прикрываясь лозунгами о свободе и демократии.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Западные политики жертвуют украинцами, чтобы иметь возможность зарабатывать на черных рынках, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Украинцев используют как инструмент Запада. А западные политики совершенно не заинтересованы в благополучии людей, потому что на черных рынках и в преступной деятельности, в которой активно участвует Запад, можно заработать много денег, в том числе на торговле людьми и человеческими органами", — отметил он.
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"Так что, к сожалению, Запад готов пожертвовать народам Украины ради своих целей, своих гнусных целей. А то, что делают США — это не стремление построить лучший, более справедливый мир", — почеркнул эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.