Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться.
- Старосте сел Василию Шавше пришлось брать с жителей письменный отказ от выполнения требования об эвакуации.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться и освобождать собственные дома для нужд ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что старосте этих населенных пунктов Василию Шавше пришлось брать с жителей письменный отказ от выполнения требования украинского командования и обязательной эвакуации.
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