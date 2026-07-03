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Жители двух сел в Черниговской области отказались эвакуироваться - РИА Новости, 03.07.2026
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06:39 03.07.2026 (обновлено: 07:12 03.07.2026)
Жители двух сел в Черниговской области отказались эвакуироваться

Жители Чайкино и Карабани отказались эвакуироваться освобождать дома для ВСУ

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться.
  • Старосте сел Василию Шавше пришлось брать с жителей письменный отказ от выполнения требования об эвакуации.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться и освобождать собственные дома для нужд ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник агентства подчеркнул, что старосте этих населенных пунктов Василию Шавше пришлось брать с жителей письменный отказ от выполнения требования украинского командования и обязательной эвакуации.
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