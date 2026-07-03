Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маркус-Корнел Фронмайер, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", раскритиковал позицию посла Украины Алексея Макеева в соцсети.
- По словам депутата, Макеев боится, что в случае победы АдГ Германия перестанет отдавать деньги немецких налогоплательщиков Киеву.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал в соцсети Х позицию посла Украины Алексея Макеева.
"Кто-то боится, что денег больше не останется без чего-то взамен? Украинский посол Макеев настойчиво уговаривает немцев не голосовать за АдГ. Почему он так паникует из-за решения немцев о свободном голосовании? Причина очевидна: при правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине!", — написал он.
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На прошлой неделе украинский посол в Германии Алексей Макеев пожаловался, что не может влиять на немецких избирателей из-за растущей популярности оппозиционной правой партии АдГ.
Представители политсилы неоднократно выступали за налаживание российско-немецкого диалога и призывали к проведению переговоров по украинскому конфликту.
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