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"Делают залпы". В Британии пришли в ужас от новшеств России на СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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05:32 03.07.2026 (обновлено: 05:33 03.07.2026)
"Делают залпы". В Британии пришли в ужас от новшеств России на СВО

Telegraph: новые беспилотники повысили эффективность российских атак

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские атаки стали более эффективными благодаря новым реактивным беспилотникам.
  • Новые модели российских дронов значительно опережают украинские дроны ПВО, делая ракетные залпы Москвы более эффективными.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Благодаря новым реактивным беспилотникам российские атаки стали более эффективными, пишет Telegraph.
"Новые российские реактивные беспилотники <…> проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. <…> Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары <…> с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты", — говорится в публикации.
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Вместе с тем утверждается, что российское военное ноу-хау во многом обесценило средства противовоздушной обороны ВСУ.
"Новые модели дрона <…> значительно опережают украинские дроны ПВО. Это значит, что на мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики больше нельзя полагаться. Приходится использовать ракеты. Украинские оборонные аналитики утверждают, что эти модели делают ракетные залпы Москвы более эффективными", — добавляется в статье.
после ночного удара возмездия по Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в начале июня признавал, что противовоздушная оборона не может справиться с российскими воздушными атаками.
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