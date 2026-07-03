Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские атаки стали более эффективными благодаря новым реактивным беспилотникам.
- Новые модели российских дронов значительно опережают украинские дроны ПВО, делая ракетные залпы Москвы более эффективными.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Благодаря новым реактивным беспилотникам российские атаки стали более эффективными, пишет Telegraph.
"Новые российские реактивные беспилотники <…> проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. <…> Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары <…> с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты", — говорится в публикации.
Вместе с тем утверждается, что российское военное ноу-хау во многом обесценило средства противовоздушной обороны ВСУ.
"Новые модели дрона <…> значительно опережают украинские дроны ПВО. Это значит, что на мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики больше нельзя полагаться. Приходится использовать ракеты. Украинские оборонные аналитики утверждают, что эти модели делают ракетные залпы Москвы более эффективными", — добавляется в статье.
после ночного удара возмездия по Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в начале июня признавал, что противовоздушная оборона не может справиться с российскими воздушными атаками.
Началось: Евросоюз исторгает украинцев на верную смерть
30 июня, 08:00