"Делают залпы". В Британии пришли в ужас от новшеств России на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские атаки стали более эффективными благодаря новым реактивным беспилотникам.

Новые модели российских дронов значительно опережают украинские дроны ПВО, делая ракетные залпы Москвы более эффективными.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Благодаря новым реактивным беспилотникам российские атаки стали более эффективными, пишет Благодаря новым реактивным беспилотникам российские атаки стали более эффективными, пишет Telegraph

"Новые российские реактивные беспилотники <…> проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. <…> Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары <…> с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты", — говорится в публикации.

Вместе с тем утверждается, что российское военное ноу-хау во многом обесценило средства противовоздушной обороны ВСУ.

"Новые модели дрона <…> значительно опережают украинские дроны ПВО. Это значит, что на мобильные огневые группы и беспилотники-перехватчики больше нельзя полагаться. Приходится использовать ракеты. Украинские оборонные аналитики утверждают, что эти модели делают ракетные залпы Москвы более эффективными", — добавляется в статье.

после ночного удара возмездия по Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.