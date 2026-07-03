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Киев препятствует поиску останков жертв Волынской резни, заявили в Польше - РИА Новости, 03.07.2026
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04:48 03.07.2026 (обновлено: 04:49 03.07.2026)
Киев препятствует поиску останков жертв Волынской резни, заявили в Польше

В Польше заявили о препятствовании Киевом поискам останков жертв Волынской резни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВозложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни
Возложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Возложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина продолжает препятствовать поискам останков жертв Волынской резни.
  • Из 26 заявок на проведение поисковых работ на территории современной Украины в 2025 году большинство осталось без удовлетворения.
  • В бывшем селе Пужники Тернопольской области было найдено захоронение, где обнаружены останки 43 человек.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Украина продолжает препятствовать поискам останков жертв Волынской резни, заявил РИА Новости представитель Института национальной памяти Польши (IPN).
"Факты и цифры таковы, что, например, в 2025 году украинской стороне было подано в общей сложности 26 заявок на проведение работ по поиску и эксгумации останков жертв Волынской резни на территории современной Украины. Подавляющее большинство из этих заявок осталось без удовлетворения, а во многих случаях наш институт вообще не получил из Украины никакого ответа", - рассказал собеседник агентства.
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В качестве одного из немногих положительных примеров он привел разрешение на поисковые работы на месте массового убийства поляков нацистами УПА* (Украинская повстанческая армия) в бывшем селе Пужники Тернопольской области, где уже найдено захоронение. На сегодняшний день там обнаружены останки 43 человек, которые будут перезахоронены в сентябре 2026 года.
Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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