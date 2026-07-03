Киев препятствует поиску останков жертв Волынской резни, заявили в Польше

Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.