В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18