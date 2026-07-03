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Колл-центры мошенников на Украине "крышует" СБУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.07.2026
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03:51 03.07.2026 (обновлено: 03:53 03.07.2026)
Колл-центры мошенников на Украине "крышует" СБУ, заявил Мирошник

Мирошник: колл-центры мошенников на Украине не могут работать без поддержки СБУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками колл-центре в Бердянске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что работу мошеннических колл-центров Украины "крышуют" спецслужбы, в частности СБУ.
  • По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в понедельник было совершено покушение, тоже имел отношение к этому бизнесу.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошеннические колл-центры Украины "крышуют" спецслужбы, в частности СБУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Без крышевания со стороны спецслужб, в частности СБУ, работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
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По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в понедельник было совершено покушение, тоже имел отношение к этому бизнесу.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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