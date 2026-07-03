Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что работу мошеннических колл-центров Украины "крышуют" спецслужбы, в частности СБУ.
- По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в понедельник было совершено покушение, тоже имел отношение к этому бизнесу.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мошеннические колл-центры Украины "крышуют" спецслужбы, в частности СБУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого в понедельник было совершено покушение, тоже имел отношение к этому бизнесу.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.