"Не могут остановить". В США рассказали о ситуации на подступах к Славянску

Краткий пересказ от РИА ИИ Скотт Риттер заявил, что российские войска успешно продвигаются вперед и освобождают населенные пункты в ходе наступления.

По словам Риттера, российские войска приближаются к последнему городскому оборонительному рубежу в Донбассе, после взятия которого регион будет освобожден.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут сдержать наступление российской армии, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире Вооруженные силы Украины не могут сдержать наступление российской армии, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала

"Российские войска сейчас реально показывают силу — по‑настоящему давят украинцев. <…> Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим, где жили русскоязычные, которые считали себя русскими и не захотели уезжать. <…> Русские солдаты приходят и спасают этих людей", — отметил он.

По словам Риттера , приближается решающее сражение за полное освобождение Донбасса

"Недавно российские войска продвинулись еще на несколько километров вглубь и сейчас приближаются к последнему городскому оборонительному рубежу, который остался в Донбассе. Они возьмут Славянск и Краматорск — и тогда Донбасс будет освобожден. <…> Украинцы не могут их остановить", — добавил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска в течение суток нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.