Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скотт Риттер заявил, что российские войска успешно продвигаются вперед и освобождают населенные пункты в ходе наступления.
- По словам Риттера, российские войска приближаются к последнему городскому оборонительному рубежу в Донбассе, после взятия которого регион будет освобожден.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут сдержать наступление российской армии, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Российские войска сейчас реально показывают силу — по‑настоящему давят украинцев. <…> Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим, где жили русскоязычные, которые считали себя русскими и не захотели уезжать. <…> Русские солдаты приходят и спасают этих людей", — отметил он.
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"Недавно российские войска продвинулись еще на несколько километров вглубь и сейчас приближаются к последнему городскому оборонительному рубежу, который остался в Донбассе. Они возьмут Славянск и Краматорск — и тогда Донбасс будет освобожден. <…> Украинцы не могут их остановить", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в течение суток нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
ВСУ потеряли 1465 военнослужащих, 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник.