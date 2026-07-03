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"Не могут остановить". В США рассказали о ситуации на подступах к Славянску - РИА Новости, 03.07.2026
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03:43 03.07.2026 (обновлено: 03:49 03.07.2026)
"Не могут остановить". В США рассказали о ситуации на подступах к Славянску

Аналитик Риттер: ВСУ не могут остановить наступление российских войск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер заявил, что российские войска успешно продвигаются вперед и освобождают населенные пункты в ходе наступления.
  • По словам Риттера, российские войска приближаются к последнему городскому оборонительному рубежу в Донбассе, после взятия которого регион будет освобожден.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут сдержать наступление российской армии, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Российские войска сейчас реально показывают силу — по‑настоящему давят украинцев. <…> Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим, где жили русскоязычные, которые считали себя русскими и не захотели уезжать. <…> Русские солдаты приходят и спасают этих людей", — отметил он.
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По словам Риттера, приближается решающее сражение за полное освобождение Донбасса.
"Недавно российские войска продвинулись еще на несколько километров вглубь и сейчас приближаются к последнему городскому оборонительному рубежу, который остался в Донбассе. Они возьмут Славянск и Краматорск — и тогда Донбасс будет освобожден. <…> Украинцы не могут их остановить", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска в течение суток нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. Для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
ВСУ потеряли 1465 военнослужащих, 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник.
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