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Беженец из Алексеево-Дружковки рассказал о приказе ВСУ убивать гражданских - РИА Новости, 03.07.2026
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Беженец из Алексеево-Дружковки рассказал о приказе ВСУ убивать гражданских

ВСУ приказали убивать жителей подконтрольной Киеву Алексеево-Дружковки в ДНР

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец из Алексеево-Дружковки сообщил, что украинским военнослужащим, контролирующим населенный пункт, дали приказ убивать мирных жителей.
  • Снайперы ВСУ предупреждали гражданское население о том, что им дано разрешение на убийство местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт.
  • Алексеево-Дружковка расположена на севере Донецкой Народной Республики и в настоящее время находится под контролем украинских войск.
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинским военнослужащим, контролирующим Алексеево-Дружковку в ДНР, дали приказ убивать мирных жителей, сообщил РИА Новости беженец из этого населенного пункта.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Алексеево-Дружковки попросил не раскрывать его личность.
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"Украинские военнослужащие предупреждали: выезжайте, нам дали приказ - вас убивать, если вы не уедете. По-украински говорят: вы уезжайте, нам приказ (дали - ред.) вас убивать, зачищать", - сказал беженец.
Он добавил, что снайперы ВСУ также предупреждали гражданское население, что им дано разрешение на убийство местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт.
Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере Донецкой Народной Республики, между городами Константиновка и Дружковка. В настоящее время населенный пункт находится под контролем украинских войск и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.
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