Краткий пересказ от РИА ИИ Беженец из Алексеево-Дружковки сообщил, что украинским военнослужащим, контролирующим населенный пункт, дали приказ убивать мирных жителей.

Снайперы ВСУ предупреждали гражданское население о том, что им дано разрешение на убийство местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт.

Алексеево-Дружковка расположена на севере Донецкой Народной Республики и в настоящее время находится под контролем украинских войск.

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинским военнослужащим, контролирующим Алексеево-Дружковку в ДНР, дали приказ убивать мирных жителей, сообщил РИА Новости беженец из этого населенного пункта.

Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, житель Алексеево-Дружковки попросил не раскрывать его личность.

"Украинские военнослужащие предупреждали: выезжайте, нам дали приказ - вас убивать, если вы не уедете. По-украински говорят: вы уезжайте, нам приказ (дали - ред.) вас убивать, зачищать", - сказал беженец.

Он добавил, что снайперы ВСУ также предупреждали гражданское население, что им дано разрешение на убийство местных жителей, которые не хотят покидать населенный пункт.