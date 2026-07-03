Порядок учета стажа по уходу за пенсионерами изменится с 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 2027 года в России периоды ухода за пенсионерами и инвалидами для учета в трудовой стаж нужно будет подтверждать до начала такого ухода, а не после.
- Заявление о начале ухода необходимо будет подавать с началом ухода и продлевать раз в 12 месяцев, если он длится долгое время.
- При оформлении потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уход за пенсионерами и инвалидами для учета в трудовой стаж с 2027 года в России необходимо будет подтверждать до начала такого ухода, а не по факту, сообщается на сайте Социального фонда.
В России с 2027 года присмотр за близкими и родственниками этих категорий нужно будет подтверждать для учета в трудовой страж по новым правилам.
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"О периодах присмотра нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на сегодняшний день соответствующий уход учитывают в пенсионный стаж по заявлению, которое подается в Социальный фонд после того, как период был завершен. Со следующего года подавать заявление нужно будет с началом ухода и затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится долгое время.
При оформлении также потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. На данный момент такое подтверждение нужно, только если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно.
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