Порядок учета стажа по уходу за пенсионерами изменится с 2027 года

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"О периодах присмотра нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии", - говорится в сообщении.