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Порядок учета стажа по уходу за пенсионерами изменится с 2027 года - РИА Новости, 03.07.2026
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16:13 03.07.2026 (обновлено: 17:46 03.07.2026)
Порядок учета стажа по уходу за пенсионерами изменится с 2027 года

Порядок учета стажа по уходу за пенсионерами и инвалидами изменится с 2027 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2027 года в России периоды ухода за пенсионерами и инвалидами для учета в трудовой стаж нужно будет подтверждать до начала такого ухода, а не после.
  • Заявление о начале ухода необходимо будет подавать с началом ухода и продлевать раз в 12 месяцев, если он длится долгое время.
  • При оформлении потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уход за пенсионерами и инвалидами для учета в трудовой стаж с 2027 года в России необходимо будет подтверждать до начала такого ухода, а не по факту, сообщается на сайте Социального фонда.
В России с 2027 года присмотр за близкими и родственниками этих категорий нужно будет подтверждать для учета в трудовой страж по новым правилам.
«
"О периодах присмотра нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на сегодняшний день соответствующий уход учитывают в пенсионный стаж по заявлению, которое подается в Социальный фонд после того, как период был завершен. Со следующего года подавать заявление нужно будет с началом ухода и затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится долгое время.
При оформлении также потребуется приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. На данный момент такое подтверждение нужно, только если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно.
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