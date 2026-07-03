ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и военным объектам.
- Удары были нанесены с 27 июня по 3 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
- Поражены различные объекты, включая предприятия ВПК, топливно-энергетическую и транспортную инфраструктуру, логистические центры, военные аэродромы и склады.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, используемым ВСУ, и объектам украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"С 27 июня по 3 июля т.г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18