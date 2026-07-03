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ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 03.07.2026
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12:19 03.07.2026 (обновлено: 12:25 03.07.2026)
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины

МО: ВС РФ: за неделю нанесли 6 ударов возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и военным объектам.
  • Удары были нанесены с 27 июня по 3 июля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
  • Поражены различные объекты, включая предприятия ВПК, топливно-энергетическую и транспортную инфраструктуру, логистические центры, военные аэродромы и склады.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, используемым ВСУ, и объектам украинских военных, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"С 27 июня по 3 июля т.г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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