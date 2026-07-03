В Запорожской области назвали удар по рынку в Токмаке актом жестокости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал удар ВСУ по городскому рынку в Токмаке актом исключительной жестокости.
- По его словам, ответственность за произошедшее лежит на политике Зеленского и его окружения, подстрекаемых Западом.
- Он добавил, что преступный киевский режим ответит за каждую потерянную жизнь и пролитую слезу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по городскому рынку в городе Токмак является актом исключительной жестокости, заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
"Рынок – это один из центров мирной жизни любого города. Место, где люди встречаются, общаются, покупают самое необходимое для своих семей. И именно поэтому удар по нему – это акт исключительной жестокости", - написал Емельяненко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, преступный киевский режим ответит за каждую потерянную жизнь и пролитую слезу.
"Это прямое следствие политики нелегитимного (Владимира - ред.) Зеленского и его пособников, которые, подстрекаемые Западом, продолжают сеять смерть и разрушение на нашей земле. Они не считаются с человеческими жизнями, их цель – террор и страх", - подчеркнул глава заксобрания.
Дрон ВСУ ударил по рынку города в пятницу, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.