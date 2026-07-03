В Запорожской области назвали удар по рынку в Токмаке актом жестокости

По его словам, преступный киевский режим ответит за каждую потерянную жизнь и пролитую слезу.

"Это прямое следствие политики нелегитимного (Владимира - ред.) Зеленского и его пособников, которые, подстрекаемые Западом, продолжают сеять смерть и разрушение на нашей земле. Они не считаются с человеческими жизнями, их цель – террор и страх", - подчеркнул глава заксобрания.