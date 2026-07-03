Краткий пересказ от РИА ИИ Балтийских тюленей, обнаруженных на побережье, нельзя возвращать обратно в море, так как они выбираются на берег, если больны или ранены.

Ослабленное животное в воде может замерзнуть из-за истощения и низкого подкожного слоя жировой клетчатки.

При обнаружении тюленя на берегу рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

КАЛИНИНГРАД, 3 июл – РИА Новости. Балтийских тюленей, обнаруженных на побережье, нельзя возвращать обратно в море, как правило, они выбираются на берег, если больны или ранены, в воде они могут погибнуть, рассказала РИА Новости биолог, куратор АНО "Сердце морей" Ирина Мейнцер.

По словам Мейнцер, в течение года балтийских тюленей туристы и жители региона могут встретить на побережье. И если тюлень не имеет видимых ран, делают главную ошибку - пытаются вернуть обратно в море.

"Это заблуждение, что если тюлень находится на берегу, он не может добраться до воды. Толкать обратно в воду его категорически нельзя. Если животное ослаблено, то в воде оно замерзнет, поскольку оно уже истощено. У него низкий подкожный слой жировой клетчатки. Поэтому в том числе, оно и находится на берегу", - сказала Мейнцер.

Собеседница агентства отметила, что если тюлени выходят на берег там, где они могут встретить людей, с ними, как правило, не все в порядке. Несмотря на то, что эти животные внешне здоровы, они могут быть слишком ослаблены, им может быть тяжело плавать и совершать какие-то активные действия, пояснила эксперт.

"В этом случае животному нужна помощь, медицинское вмешательство. Либо это уже может быть какая-то паллиативная помощь, если животное в достаточно преклонном возрасте. В любом случае всегда лучше позвонить специалистам, прислать фотографии, на которых хорошо видно кондицию животного", - добавила Мейнцер.

На побережье в Калининградской области достаточно широко организовано информирование, расставлены баннеры с телефонами специальных служб, продолжила биолог. Только они смогут быстро и правильно помочь тюленям, подчеркнула собеседница агентства.