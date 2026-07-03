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Биолог объяснила, почему балтийских тюленей нельзя возвращать в море - РИА Новости, 03.07.2026
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03:00 03.07.2026
Биолог объяснила, почему балтийских тюленей нельзя возвращать в море

Мейнцер: балтийские тюлени выходят на берег, если больны, в море они погибнут

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСерый балтийский тюлень на городском пляже Зеленоградска
Серый балтийский тюлень на городском пляже Зеленоградска - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Серый балтийский тюлень на городском пляже Зеленоградска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Балтийских тюленей, обнаруженных на побережье, нельзя возвращать обратно в море, так как они выбираются на берег, если больны или ранены.
  • Ослабленное животное в воде может замерзнуть из-за истощения и низкого подкожного слоя жировой клетчатки.
  • При обнаружении тюленя на берегу рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
КАЛИНИНГРАД, 3 июл – РИА Новости. Балтийских тюленей, обнаруженных на побережье, нельзя возвращать обратно в море, как правило, они выбираются на берег, если больны или ранены, в воде они могут погибнуть, рассказала РИА Новости биолог, куратор АНО "Сердце морей" Ирина Мейнцер.
По словам Мейнцер, в течение года балтийских тюленей туристы и жители региона могут встретить на побережье. И если тюлень не имеет видимых ран, делают главную ошибку - пытаются вернуть обратно в море.
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"Это заблуждение, что если тюлень находится на берегу, он не может добраться до воды. Толкать обратно в воду его категорически нельзя. Если животное ослаблено, то в воде оно замерзнет, поскольку оно уже истощено. У него низкий подкожный слой жировой клетчатки. Поэтому в том числе, оно и находится на берегу", - сказала Мейнцер.
Собеседница агентства отметила, что если тюлени выходят на берег там, где они могут встретить людей, с ними, как правило, не все в порядке. Несмотря на то, что эти животные внешне здоровы, они могут быть слишком ослаблены, им может быть тяжело плавать и совершать какие-то активные действия, пояснила эксперт.
"В этом случае животному нужна помощь, медицинское вмешательство. Либо это уже может быть какая-то паллиативная помощь, если животное в достаточно преклонном возрасте. В любом случае всегда лучше позвонить специалистам, прислать фотографии, на которых хорошо видно кондицию животного", - добавила Мейнцер.
На побережье в Калининградской области достаточно широко организовано информирование, расставлены баннеры с телефонами специальных служб, продолжила биолог. Только они смогут быстро и правильно помочь тюленям, подчеркнула собеседница агентства.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Сердце морей" занимается реабилитацией и возвращением в естественную среду обитания морских млекопитающих, которые оказались в беде. Создана по инициативе центра океанографии и морской биологии "Москвариум" и объединяет команду профессионалов: ветеринаров, биологов и тренеров. Главная забота организации - балтийский серый тюлень и два других охраняемых вида - балтийский подвид кольчатой нерпы и морская свинья.
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