Врио главы Тверской области сообщил о выдвижении на пост губернатора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегаты «Единой России» проголосовали за выдвижение Виталия Королева на должность главы Тверской области.
- Королев выразил благодарность партии и жителям за поддержку его кандидатуры.
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что делегаты "Единой России" проголосовали за его выдвижение на должность главы региона.
"Сегодня провели второй этап конференции регионального отделения "Единой России". Ключевой итог – партийцы утвердили кандидатов на сентябрьские выборы главы региона и в областной парламент. Спасибо партии и, главное, нашим жителям за поддержку моей кандидатуры", – сообщил Королев в своем канале на платформе "Макс".
По словам врио губернатора, это для него честь и "огромная личная ответственность".
"Как сказал президент, прямой разговор – самый верный способ понять, что по-настоящему важно. Впереди много работы. Опираясь на мнение наших жителей и сильную команду, сделаем жизнь в области лучше", – добавил он.