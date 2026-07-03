Врио главы Тверской области сообщил о выдвижении на пост губернатора

КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что делегаты "Единой России" проголосовали за его выдвижение на должность главы региона.

По словам врио губернатора, это для него честь и "огромная личная ответственность".

"Как сказал президент, прямой разговор – самый верный способ понять, что по-настоящему важно. Впереди много работы. Опираясь на мнение наших жителей и сильную команду, сделаем жизнь в области лучше", – добавил он.