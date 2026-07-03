Мать одной из пропавших в Туве девочек рассказала о версиях исчезновения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кызыле пропали две 12-летние девочки, которые ушли из своих домов в среду вечером и не вернулись.

Телефоны девочек и обувь одной из них были найдены на берегу Енисея.

Правоохранители рассматривают все версии исчезновения девочек, включая уход с кем-то посторонним, рассказала мать одной из пропавших.

Поиски ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители в Туве рассматривают сейчас любые версии об исчезновении двух 12-летних девочек, включая уход с кем-то посторонним, сообщила РИА Новости мать одной из подростков Алдынай Назын-Чооду.

В четверг ведомство сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Позже СК уточнил возраст пропавших, им оказалось по 12 лет. Возбуждено уголовное дело. Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.

"Есть мнение, что девочки могли уйти с кем-то чужим. Любые версии рассматриваются", - сказала она.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказывали РИА Новости, что, предварительно, подростки ушли из дома тайно, одна из городских камер зафиксировала девочек, когда те шли в сторону дамбы.