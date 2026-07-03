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Мать одной из пропавших в Туве девочек рассказала о версиях исчезновения - РИА Новости, 03.07.2026
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16:13 03.07.2026
Мать одной из пропавших в Туве девочек рассказала о версиях исчезновения

Мать одной из пропавших в Туве девочек: есть версия, что они могли с кем-то уйти

© РИА НовостиПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кызыле пропали две 12-летние девочки, которые ушли из своих домов в среду вечером и не вернулись.
  • Телефоны девочек и обувь одной из них были найдены на берегу Енисея.
  • Правоохранители рассматривают все версии исчезновения девочек, включая уход с кем-то посторонним, рассказала мать одной из пропавших.
  • Поиски ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правоохранители в Туве рассматривают сейчас любые версии об исчезновении двух 12-летних девочек, включая уход с кем-то посторонним, сообщила РИА Новости мать одной из подростков Алдынай Назын-Чооду.
В четверг ведомство сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Позже СК уточнил возраст пропавших, им оказалось по 12 лет. Возбуждено уголовное дело. Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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"Есть мнение, что девочки могли уйти с кем-то чужим. Любые версии рассматриваются", - сказала она.
В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказывали РИА Новости, что, предварительно, подростки ушли из дома тайно, одна из городских камер зафиксировала девочек, когда те шли в сторону дамбы.
Поиски пропавших ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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ПроисшествияКызылСледственный комитет России (СК РФ)Республика Тыва
 
 
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