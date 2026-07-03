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Пропавших в Туве девочек зафиксировала одна из городских камер - РИА Новости, 03.07.2026
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10:06 03.07.2026
Пропавших в Туве девочек зафиксировала одна из городских камер

Городская камера зафиксировала пропавших в Туве девочек, когда они шли к дамбе

© РИА НовостиПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две девочки 12 лет пропали в Кызыле, ушли из дома в среду вечером и не вернулись.
  • Одна из городских камер зафиксировала, что девочки шли в сторону дамбы.
  • Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одна из городских камер зафиксировала пропавших в Туве девочек, когда те шли в сторону дамбы, сообщили РИА Новости Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
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"Одна из городских камер зафиксировала, что девочки шли в сторону набережной, дамбы", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что радиус поисков расширен. Кроме того, собеседник отметил, что неравнодушные люди продолжают приходить и помогать в поисках детей. Также, как рассказали в центре, поисковики на лодках исследуют реку.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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ПроисшествияКызылСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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