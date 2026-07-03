Пропавших в Туве девочек зафиксировала одна из городских камер

Краткий пересказ от РИА ИИ Две девочки 12 лет пропали в Кызыле, ушли из дома в среду вечером и не вернулись.

Одна из городских камер зафиксировала, что девочки шли в сторону дамбы.

Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Одна из городских камер зафиксировала пропавших в Туве девочек, когда те шли в сторону дамбы, сообщили РИА Новости Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.

"Одна из городских камер зафиксировала, что девочки шли в сторону набережной, дамбы", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что радиус поисков расширен. Кроме того, собеседник отметил, что неравнодушные люди продолжают приходить и помогать в поисках детей. Также, как рассказали в центре, поисковики на лодках исследуют реку.