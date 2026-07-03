Пропавшие в Туве девочки тайно ушли из дома, сообщили поисковики

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две девочки, которые накануне пропали в Туве, предварительно, ушли из дома тайно, рассказали РИА Новости поисковики.

"По предварительным данным, девочки ушли из дома тайно", - сказал собеседник агентства.

Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.