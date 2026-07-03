Пропавшие в Туве девочки тайно ушли из дома, сообщили поисковики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки из Кызыла пропали после того, как ушли из дома в среду около 18:00, их телефоны найдены на берегу Енисея.
- Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха, специалисты исследуют мобильные телефоны пропавших.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две девочки, которые накануне пропали в Туве, предварительно, ушли из дома тайно, рассказали РИА Новости поисковики.
Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек. Поиски будут продолжаться и ночью.
"По предварительным данным, девочки ушли из дома тайно", - сказал собеседник агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.