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Туск призвал польскую делегацию не обещать Украине финансовой поддержки - РИА Новости, 03.07.2026
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15:27 03.07.2026
Туск призвал польскую делегацию не обещать Украине финансовой поддержки

Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО не обещать Украине поддержки

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре не обещать Украине финансовой поддержки.
  • Приоритетом Польши является укрепление восточной границы НАТО, а не финансирование Украины.
  • Бюджет Украины на 2026 год предусматривает значительный дефицит, который планируется покрыть за счет внешнего финансирования.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, не обещать Украине финансовой поддержки.
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"Я обращаюсь ко всей делегации, чтобы были осторожными с какими-либо декларациями очередной финансовой поддержки со стороны Польши", - сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве.
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По его словам, приоритетом Польши является укрепление восточной границы НАТО, а не финансирование Украины.
"Я считаю, что Польша имеет очень много обязанностей, касающихся всей восточной границы Европейского союза, и все должны это понимать", - пояснил премьер.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Так, бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
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