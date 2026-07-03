Туск призвал польскую делегацию не обещать Украине финансовой поддержки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре не обещать Украине финансовой поддержки.
- Приоритетом Польши является укрепление восточной границы НАТО, а не финансирование Украины.
- Бюджет Украины на 2026 год предусматривает значительный дефицит, который планируется покрыть за счет внешнего финансирования.
ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, не обещать Украине финансовой поддержки.
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"Я обращаюсь ко всей делегации, чтобы были осторожными с какими-либо декларациями очередной финансовой поддержки со стороны Польши", - сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве.
"Я считаю, что Польша имеет очень много обязанностей, касающихся всей восточной границы Европейского союза, и все должны это понимать", - пояснил премьер.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Так, бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.