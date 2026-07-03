Туск призвал польскую делегацию не обещать Украине финансовой поддержки

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре не обещать Украине финансовой поддержки.

Приоритетом Польши является укрепление восточной границы НАТО, а не финансирование Украины.

Бюджет Украины на 2026 год предусматривает значительный дефицит, который планируется покрыть за счет внешнего финансирования.

ВАРШАВА, 3 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, не обещать Украине финансовой поддержки.

« "Я обращаюсь ко всей делегации, чтобы были осторожными с какими-либо декларациями очередной финансовой поддержки со стороны Польши", - сказал Туск на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, приоритетом Польши является укрепление восточной границы НАТО , а не финансирование Украины.

"Я считаю, что Польша имеет очень много обязанностей, касающихся всей восточной границы Европейского союза, и все должны это понимать", - пояснил премьер.